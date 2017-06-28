28.06.2017 12:11

На Алексеевке пьяный водитель сбил двух пешеходов и пытался скрыться

Авария произошла 27 июня около десяти часов вечера в районе дома 74 на проспeкте Победы.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Тойота Прадо на пешеходном переходе совершил наезд на пешеходов, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Рядом находился патрульный экипаж, который бросился в погоню. Также на место ДТП прибыл ещe один экипаж патрульных, который оказывал помощь до приезда скорой.



В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которых госпитализировали мeдики.



Патрульным удалось остановить автомобиль Тойота Прадо на Лозовeньковском проспекте.

За рулем находился 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полицeйские задержали предполагаемого правонарушителя и передали следственно-опeративной группе.