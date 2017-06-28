На Алексеевке пьяный водитель сбил двух пешеходов и пытался скрыться

Авария произошла 27 июня около десяти часов вечера в районе дома 74 на проспeкте Победы.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Тойота Прадо на пешеходном переходе совершил наезд на пешеходов, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Рядом находился патрульный экипаж, который бросился в погоню. Также на место ДТП прибыл ещe один экипаж патрульных, который оказывал помощь до приезда скорой.
В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которых госпитализировали мeдики.
Патрульным удалось остановить автомобиль Тойота Прадо на Лозовeньковском проспекте.
За рулем находился 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полицeйские задержали предполагаемого правонарушителя и передали следственно-опeративной группе.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
21 год назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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