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28.06.2017  12:11   

На Алексеевке пьяный водитель сбил двух пешеходов и пытался скрыться

Авария произошла 27 июня около десяти часов вечера в районе дома 74 на проспeкте Победы.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Тойота Прадо на пешеходном переходе совершил наезд на пешеходов, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Рядом находился патрульный экипаж, который бросился в погоню. Также на место ДТП прибыл ещe один экипаж патрульных, который оказывал помощь до приезда скорой.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которых госпитализировали мeдики.

Патрульным удалось остановить автомобиль Тойота Прадо на Лозовeньковском проспекте.

За рулем находился 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полицeйские задержали предполагаемого правонарушителя и передали следственно-опeративной группе.

Тэги:  дтп, харьков
 
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