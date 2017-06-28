28.06.2017 13:11

Пропавшая на Салтовке девушка загуляла с другом

Информация о том, что в Московском районе потерялась девушка-подросток, поступила в Московский отдел полиции 27 июня в два часа ночи от матери.



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Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь ушла из дома гулять в 11:00 26 июня и домой не вернулась.

На поиски девушки был ориентирован личный состав Московского отдела полиции и оповещен Слободской отдел киберполиции. Около 9:30 работниками сектора ювенальной превенции девушка была найдена возле торгового центра "Экватор". По ее словам, она всю ночь гуляла вместе с другом, позвонить не было возможности, поскольку разрядился телефон.

В отношении матери составлен протокол об административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.