Муж истыкал жену ножом и повесился

Тело мужчина нашли полицейские во время расследования.
27 июня около 2:15 в хирургическое отделение Кегичевской ЦРБ с места проживания в пгт Кегичевка была доставлена 70-летняя женщина с резаными ранами туловища. Врачи оценивают состояние здоровья как тяжелое.
Работниками полиции установлено, что во время ссоры телесные повреждения жене нанес ее муж.
Работниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сарае, который расположен на территории домовладения по месту жительства, обнаружено тело 81-летнего пенсионера. Он покончил жизнь самоубийством через повешение.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "самоубийство", ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
21 год назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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