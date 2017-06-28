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28.06.2017  16:17   

Муж истыкал жену ножом и повесился

Тело мужчина нашли полицейские во время расследования.


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27 июня около 2:15 в хирургическое отделение Кегичевской ЦРБ с места проживания в пгт Кегичевка была доставлена ​​70-летняя женщина с резаными ранами туловища. Врачи оценивают состояние здоровья как тяжелое.

Работниками полиции установлено, что во время ссоры телесные повреждения жене нанес ее муж.

Работниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сарае, который расположен на территории домовладения по месту жительства, обнаружено тело 81-летнего пенсионера. Он покончил жизнь самоубийством через повешение.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "самоубийство", ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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