28.06.2017 14:42

Убийство иностранца на Сумской: подозреваемый в бегах

Харьковские правоохранители установили причастного к убийству иностранного студента.



// Нацполиция

Подозреваемым оказался 27-летний житель Харькова, который сейчас скрывается от правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.



Напомним, 26 июня ночью в Киевский отдел полиции поступило сообщение, что на дороге возле дома на улице Сумской обнаружено тело иностранного гражданина с проникающим ножевым ранением.



В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 27-летний житель Харькова, который, находясь напротив дома, где расположено кафе, в ходе ссоры нанес студенту удар ножом в область левого бедра.



В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования, уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, вручено его матери.



В настоящее время комплекс оперативно-следственных действий продолжается.