Убийство иностранца на Сумской: подозреваемый в бегах

Харьковские правоохранители установили причастного к убийству иностранного студента.
Подозреваемым оказался 27-летний житель Харькова, который сейчас скрывается от правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.
Напомним, 26 июня ночью в Киевский отдел полиции поступило сообщение, что на дороге возле дома на улице Сумской обнаружено тело иностранного гражданина с проникающим ножевым ранением.
В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 27-летний житель Харькова, который, находясь напротив дома, где расположено кафе, в ходе ссоры нанес студенту удар ножом в область левого бедра.
В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования, уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, вручено его матери.
В настоящее время комплекс оперативно-следственных действий продолжается.
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