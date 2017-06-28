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28.06.2017  14:42   

Убийство иностранца на Сумской: подозреваемый в бегах

Харьковские правоохранители установили причастного к убийству иностранного студента.


// Нацполиция

Подозреваемым оказался 27-летний житель Харькова, который сейчас скрывается от правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

Напомним, 26 июня ночью в Киевский отдел полиции поступило сообщение, что на дороге возле дома на улице Сумской обнаружено тело иностранного гражданина с проникающим ножевым ранением.

В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 27-летний житель Харькова, который, находясь напротив дома, где расположено кафе, в ходе ссоры нанес студенту удар ножом в область левого бедра.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования, уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, вручено его матери.

В настоящее время комплекс оперативно-следственных действий продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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