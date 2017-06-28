В доме рецидивиста устроили подпольное производство наркотиков

Стоимость общего количества изъятого из незаконного оборота наркотических средств на «черном» рынке составляет около 75 000 гривен.
Обыск проводился работниками Управления противодействия наркопреступности, работниками «КОРД», следователем Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 Харьковской области в рамках открытого по ст. 310 Уголовного кодекса Украины уголовного производства.
Как рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности старший лейтенант полиции Анастасия Томилина, во время санкционированного обыска у 46-летнего ранее неоднократно судимого мужчины на территории частного домовладения обнаружено 4 полимерных пакета с 500 граммами марихуаны, полимерные пакеты для фасовки наркотического средства, 5 полимерных пакетов с остатками растительного вещества, электронные весы с остатками растительного вещества, спичечный коробок с остатками растительного вещества для измерения доз, 2150 гривен.
На территории приусадебного участка было выявлено 5 растений зеленого цвета, похожих на коноплю.
Следственные действия продолжаются.
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