28.06.2017 15:20

В доме рецидивиста устроили подпольное производство наркотиков

Стоимость общего количества изъятого из незаконного оборота наркотических средств на «черном» рынке составляет около 75 000 гривен.



// Нацполиция

Обыск проводился работниками Управления противодействия наркопреступности, работниками «КОРД», следователем Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 Харьковской области в рамках открытого по ст. 310 Уголовного кодекса Украины уголовного производства.



Как рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности старший лейтенант полиции Анастасия Томилина, во время санкционированного обыска у 46-летнего ранее неоднократно судимого мужчины на территории частного домовладения обнаружено 4 полимерных пакета с 500 граммами марихуаны, полимерные пакеты для фасовки наркотического средства, 5 полимерных пакетов с остатками растительного вещества, электронные весы с остатками растительного вещества, спичечный коробок с остатками растительного вещества для измерения доз, 2150 гривен.



На территории приусадебного участка было выявлено 5 растений зеленого цвета, похожих на коноплю.



Следственные действия продолжаются.