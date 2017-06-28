 
Главная Новости Криминал и происшествия В доме рецидивиста устроили подпольное производство наркотиков
28.06.2017  15:20   

В доме рецидивиста устроили подпольное производство наркотиков

Стоимость общего количества изъятого из незаконного оборота наркотических средств на «черном» рынке составляет около 75 000 гривен.


// Нацполиция

Обыск проводился работниками Управления противодействия наркопреступности, работниками «КОРД», следователем Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 Харьковской области в рамках открытого по ст. 310 Уголовного кодекса Украины уголовного производства.

Как рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности старший лейтенант полиции Анастасия Томилина, во время санкционированного обыска у 46-летнего ранее неоднократно судимого мужчины на территории частного домовладения обнаружено 4 полимерных пакета с 500 граммами марихуаны, полимерные пакеты для фасовки наркотического средства, 5 полимерных пакетов с остатками растительного вещества, электронные весы с остатками растительного вещества, спичечный коробок с остатками растительного вещества для измерения доз, 2150 гривен.

На территории приусадебного участка было выявлено 5 растений зеленого цвета, похожих на коноплю.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Криминал и происшествия Студент из области решил заработать наркоторговлей 23.06 Криминал и происшествия Таможенники нашли наркотики в подушке 19.06 Криминал и происшествия Трое парней с наркотиком в кармане пытались убежать от полиции
 
 

Видео

Впервые в Украине. В Харькове проходит заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Европы
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 