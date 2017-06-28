 
Главная Новости Криминал и происшествия Трудности развода: супруга обвинила мужа в растлении малолетних детей
28.06.2017  15:52   

Трудности развода: супруга обвинила мужа в растлении малолетних детей

Работники полиции проводят проверку по факту заявления относительно вероятного развращении детей.


// Нацполиция

27 июня в 18:00 в Московский отдел полиции обратилась 43-летняя летняя жительница Харькова с заявлением о том, что ее муж якобы совершает развратные действия в отношении общих детей - мальчиков 5 и 8 лет.

Установлено, что родители детей находятся в процессе развода.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Проверка продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дети, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Криминал и происшествия Пятилетний ребенок выпил уайт-спирит 20.06 Общество Как харьковские школьники оздоравливаются в загородных лагерях 20.06 Общество В Богодуховском районе открыли детский сад  
 
 

Видео

Впервые в Украине. В Харькове проходит заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Европы
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 