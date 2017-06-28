28.06.2017 15:52

Трудности развода: супруга обвинила мужа в растлении малолетних детей

Работники полиции проводят проверку по факту заявления относительно вероятного развращении детей.



// Нацполиция

27 июня в 18:00 в Московский отдел полиции обратилась 43-летняя летняя жительница Харькова с заявлением о том, что ее муж якобы совершает развратные действия в отношении общих детей - мальчиков 5 и 8 лет.



Установлено, что родители детей находятся в процессе развода.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.



Проверка продолжается.