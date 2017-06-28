Трудности развода: супруга обвинила мужа в растлении малолетних детей

Работники полиции проводят проверку по факту заявления относительно вероятного развращении детей.
27 июня в 18:00 в Московский отдел полиции обратилась 43-летняя летняя жительница Харькова с заявлением о том, что ее муж якобы совершает развратные действия в отношении общих детей - мальчиков 5 и 8 лет.
Установлено, что родители детей находятся в процессе развода.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Проверка продолжается.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
21 год назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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