Ранним утром на улице напали на пенсионера

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 27 июня около 4 утра.
Как рассказал пострадавший, к нему на улице Китаенко подошел неизвестный. Угрожая ножом, потребовал отдать деньги. К счастью, в этот момент из магазина вышли охранники и помешали нападающему.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Харькова, который уже имел проблемы с законом.
За совершенное преступление ему придется провести до 7 лет за решеткой. Такое наказание предусмотрено ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
21 год назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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