28.06.2017 18:03

Ранним утром на улице напали на пенсионера

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 27 июня около 4 утра.



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Как рассказал пострадавший, к нему на улице Китаенко подошел неизвестный. Угрожая ножом, потребовал отдать деньги. К счастью, в этот момент из магазина вышли охранники и помешали нападающему.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Харькова, который уже имел проблемы с законом.

За совершенное преступление ему придется провести до 7 лет за решеткой. Такое наказание предусмотрено ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей.