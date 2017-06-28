На Салтовке водитель врезался в дерево, перевернулся, бросил машину и сбежал

Авария произошла сегодня, 28 июня, около пяти утра в районе перекрестка пр. Тракторостроителей и Салтовского шоссе.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2108 совершил наезд на дерево.
В результате происшествия машина перевернулась.
По предварительной информации, водитель скрылся с места происшествия ещe до приезда патрульной полиции.
Патрульные собрали соответствующие материалы ДТП и передали в отдел розыска и дознания УПП в г.. Харькове. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
21 год назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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