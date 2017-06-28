28.06.2017 17:02

На Салтовке водитель врезался в дерево, перевернулся, бросил машину и сбежал

Авария произошла сегодня, 28 июня, около пяти утра в районе перекрестка пр. Тракторостроителей и Салтовского шоссе.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2108 совершил наезд на дерево.

В результате происшествия машина перевернулась.

По предварительной информации, водитель скрылся с места происшествия ещe до приезда патрульной полиции.



Патрульные собрали соответствующие материалы ДТП и передали в отдел розыска и дознания УПП в г.. Харькове. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.