Ночью на ХТЗ пьяный водитель врезался в торговый киоск

Авария произошла около двух часов 29 июня.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Дэу Ланос двигался от пр. Московского по пр. Архитектора Алешина. Не справившись с управлением, водитель совершил наезд на киоск "Кисет".
В результате ДТП водитель получил незначительные повреждения, бригада быстро и оказала первую медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.
Экипаж патрульных, который прибыли на место происшествия, обнаружил у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложил гражданину пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на месте в присутствии двух свидетелей. Водитель согласился и результаты обследования были 1,36 промилe алкоголя.
На водителя были составлены два протокола по статьям 124 и ч.1 ст. 130 КУоАП, автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
ветер: