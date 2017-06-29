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29.06.2017  09:29   

Ночью на ХТЗ пьяный водитель врезался в торговый киоск

Авария произошла около двух часов 29 июня.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Дэу Ланос двигался от пр. Московского по пр. Архитектора Алешина. Не справившись с управлением, водитель совершил наезд на киоск "Кисет".

В результате ДТП водитель получил незначительные повреждения, бригада быстро и оказала первую медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

Экипаж патрульных, который прибыли на место происшествия, обнаружил у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложил гражданину пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на месте в присутствии двух свидетелей. Водитель согласился и результаты обследования были 1,36 промилe алкоголя.

На водителя были составлены два протокола по статьям 124 и ч.1 ст. 130 КУоАП, автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

Тэги:  дтп, харьков
 
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