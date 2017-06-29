29.06.2017 10:10

Неизвестного мужчину задавил грузовой поезд под Харьковом

Полиция устанавливает свидетелей происшествия.



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14 июня около 13:30 в районе 28 км + 360 м железнодорожного перегона Мерефа-Змиев возле железнодорожного переезда села Чемужовка Змиевского района произошел наезд железнодорожным грузовым поездом на пешехода - неустановленного мужчину в возрасте 45-55 лет. В результате пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте.

У пострадавшего мужчины на теле есть татуировка в виде парашютиста, а также послеоперационный шрам.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефонам: 093-87-57-388, 050-868-57-14, или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к майору полиции Шапирко Роману Геннадьевичу.