29.06.2017 10:45

Машина врезалась в столб и дерево: погибли две девушки

Авария произошла на проспекте Независимости, 33 в городе Изюме.



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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в три часа ночи 24-летняя девушка-водитель автомобиля BMW на прибалтийских номерах не справилась с управлением и совершила столкновение с опорой электросети, от которой автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП она и ее родная сестра 2001 года рождения погибли на месте ДТП.