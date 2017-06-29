Машина врезалась в столб и дерево: погибли две девушки

Авария произошла на проспекте Независимости, 33 в городе Изюме.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в три часа ночи 24-летняя девушка-водитель автомобиля BMW на прибалтийских номерах не справилась с управлением и совершила столкновение с опорой электросети, от которой автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП она и ее родная сестра 2001 года рождения погибли на месте ДТП.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
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