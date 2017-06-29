29.06.2017 11:19

На Харьковщине преступная группа подделала более ста документов государственного образца (ФОТО)

Начато уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.



// Нацполиция

Правоохранители провели санкционированные обыски. Изъята компьютерная техника, специальное оборудование для печати, деньги и готовые подделки.



Установлено, что состав группы входило семь человек. Начиная с сентября 2016 года злоумышленники занимались изготовлением поддельных документов государственного образца (свидетельств регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, доверенностей, паспортов и т.д.) с различными средствами защиты. В дальнейшем эти документы сбывались на территории Украины.

Реализацию и подбор «заказов» на изготовление документов злоумышленники осуществляли через Интернет. Каждый из участников группы отвечал за свой определенное направление преступной деятельности.



На сегодняшний день полицейские установили, что участники группы причастны к менее 100 эпизодов преступной деятельности. По оперативной информации, количество таких случаев может достигать 400.



27 июня при сотрудничестве со службами безопасности АО «Сбербанк», «УкрСиббанк» и «ПриватБанк» было одновременно проведено 9 обысков на территории Харьковской области.



Полицейскими выявлены материалы, которые использовали злоумышленники при изготовлении поддельных документов. В частности, среди изъятого - специальный пластик, пленка с голограммой, клише с государственной символикой, а также техника и краска, которые использовались для печати.



Кроме того, во время обысков оперативники обнаружили поддельное удостоверение сотрудника комитета по борьбе с коррупцией и защиты прав человека, поддельные бланки правоохранительных и контролирующих ведомств, дневники с записями и деньги.



Продолжается досудебное расследование в рамках начатых уголовных производств: по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства), ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.2 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) и ч.2,4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.