29.06.2017 12:27

На «Гоптовке» украинец пытался незаконно ввезти доллары (ФОТО)

Вчера пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который пытался переместить 15 000 долларов США через государственную границу.



// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Опель», в котором в качестве пассажира следовал 26-летний харьковчанин на въезд в Украину. Во время погранично-таможенного оформления пограничники обратили внимание на нервозность человека и неуверенные ответы. При осмотре личных вещей общая обзорная группа в сумке обнаружила 15 000 долларов США.



Сотрудниками фискальной службы составлен протокол и изъяты соответствующее количество средств в установленном порядке.



В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.