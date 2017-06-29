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29.06.2017  12:27   

На «Гоптовке» украинец пытался незаконно ввезти доллары (ФОТО)

Вчера пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который пытался переместить 15 000 долларов США через государственную границу.


// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Опель», в котором в качестве пассажира следовал 26-летний харьковчанин на въезд в Украину. Во время погранично-таможенного оформления пограничники обратили внимание на нервозность человека и неуверенные ответы. При осмотре личных вещей общая обзорная группа в сумке обнаружила 15 000 долларов США.

Сотрудниками фискальной службы составлен протокол и изъяты соответствующее количество средств в установленном порядке.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  валюта, контрабанда, пограничники, харьков
 
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