На «Гоптовке» украинец пытался незаконно ввезти доллары (ФОТО)

Вчера пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который пытался переместить 15 000 долларов США через государственную границу.
В пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Опель», в котором в качестве пассажира следовал 26-летний харьковчанин на въезд в Украину. Во время погранично-таможенного оформления пограничники обратили внимание на нервозность человека и неуверенные ответы. При осмотре личных вещей общая обзорная группа в сумке обнаружила 15 000 долларов США.
Сотрудниками фискальной службы составлен протокол и изъяты соответствующее количество средств в установленном порядке.
В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
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