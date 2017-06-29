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29.06.2017  12:59   

Харьковчанин попал под пассажирский поезд и умер в больнице

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 28 июня в 10:22.


//gortransport.kharkov.ua

На железнодорожной станции «Основа» на переходе поездом сообщением «Лисичанск-Киев» травмирован 50-летний мужчина.

С многочисленными травмами и ушибами в состоянии алкогольного опьянения пострадавший был доставлен в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

В больнице мужчина скончался.

Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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