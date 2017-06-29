Харьковчанин попал под пассажирский поезд и умер в больнице

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 28 июня в 10:22.
На железнодорожной станции «Основа» на переходе поездом сообщением «Лисичанск-Киев» травмирован 50-летний мужчина.
С многочисленными травмами и ушибами в состоянии алкогольного опьянения пострадавший был доставлен в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
В больнице мужчина скончался.
Проводится проверка.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
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