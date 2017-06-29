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29.06.2017  13:39   

В Малой Даниловке обокрали магазин

Правоохранители разоблачили в совершении кражи 22 и 25-летних жителей поселка Малая Даниловка. Ранее судимые за аналогичные преступления товарищи украли товар на сумму около 8000 гривен.


// Нацполиция

За помощью к полиции обратился 45-летний владелец торгового павильона. Он рассказал полицейским, что в Малой Даниловке злоумышленники повредили ролеты и разбили стекло в витрине, чтобы забрать парфюмерные и косметические изделия, батарейки, маникюрные принадлежности.

Полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий и установили подозреваемых в совершении кражи.

Правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли у одного из мужчин похищенный товар, который он спрятал на собственном огороде, упаковав в пакет. Часть товара правоохранители нашли в доме.

Следственным Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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