Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа

Трагедия произошла 29 июня на проспекте Победы, 64.
Как сообщили «Дозору», ребенок выпал из окна, на котором стояла москитная сетка.
За девочкой присматривала бабушка, которая отвлеклась на минуту.
Девочку доставили в больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.
У девочки перелом бедра.
Подробности – позже.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
ветер: