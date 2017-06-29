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29.06.2017  14:18   

Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа

Трагедия произошла 29 июня на проспекте Победы, 64.


// Facebook

Как сообщили «Дозору», ребенок выпал из окна, на котором стояла москитная сетка.

За девочкой присматривала бабушка, которая отвлеклась на минуту.

Девочку доставили в больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.

У девочки перелом бедра.

Подробности – позже.

 

Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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