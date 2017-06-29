29.06.2017 16:58

В Харькове из окна выпал годовалый ребенок: подробности, комментарии врачей (ФОТО)

Состояние ребенка стабильно тяжелое.



// Нацполиция

Девочка выпала из окна сегодня около полудня с четвертого этажа многоэтажки по проспекту Победы, 64.



Полиция установила, что девочка находилась в квартире вместе со своей бабушкой. Пожилая женщина на несколько минут вышла из комнаты и именно в этот момент ребенок выпал из окна.

«Ребёнок маленький, в памперсе лежит. Голый, в одном памперсе. Смотрим, а он лежит и так кряхтит. Мы подбежали, но стали, чтобы не трогали, может переломанный. У него со рта кровь так течёт и во рту юшка. А я смотрю, из какого окна выпал, с четвёртого этажа. Я знаю, кто там живёт, там знакомая, я давай туда. Забежал. Дверь открыта, а там бабушка. Я говорю у вас ребёнок выпал с окна. Она стоит - не может понять, как выпал ребёнок?! Вон, говорю, лежит. Выпал ваш ребёночек из окна», – рассказал свидетель Дмитрий.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.

«Следственно-оперативной группой было установлено, что из окна выпала девочка. Возраст её один годик. На момент когда произошло происшествие, девочка находилась в квартире с бабушкой. И бабушка якобы вышла в другую комнату. На окне была москитная сетка. Может, бабушка подумала, что это защитит ребенка, и он никуда не полезет. Как ребёнок попал на подоконник, оставила ли его там бабушка или подсадила - это будет устанавливаться ещё», – рассказала ст. инспектор Шевченковского отделения полиции Ирина Мусиенко.



Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.



Ребенка доставили в больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова с предварительным диагнозом «перелом бедра».



Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.



«Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Она сейчас находится на этапе обследования. В экстренном порядке осмотрена всеми специалистами - хирургом, травматологом, нейрохирургом, специалистом интенсивной терапии, анестезиологом из детской реанимации», – рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением больницы скорой и неотложной помощи Александр Духовский.



По словам медика, у девочки выявлен перелом бедра, тяжёлые торакальные травмы - двухсторонний пневмоторакс, т.е. скопление воздуха вокруг лёгких.



«Ждём детского хирурга, на консультацию едет из ОДКБ №1, для того чтобы ответить на вопрос, необходимо ли ей хирургическое вмешательство по поводу травмы грудной клетки или нет», – рассказал Александр Духовский.



Сейчас обсуждается вопрос о переводе пострадавшей в детскую областную больницу.



«Годовалый ребёнок не может попасть на подоконник, а трёхлетний может забраться, туда подставив стул. Поэтому всё упирается в то, что родители, где они были в этот момент?! Почему так произошло. Бабушки, дедушки, няньки. Т.е. это вопрос социальный. Не может ребёнок находиться один в комнате до определённого возраста. Как у наших соседей из США заведено. Ребёнка одного дома оставить нельзя - тюрьма, ребёнка заберут в детский дом. Всё», – добавил Александр Духовский.

«Я хотела бы попросить родителей, бабушек, дедушек: будьте, пожалуйста, внимательны к детям, которые находятся в вашем доме. Во-первых, не ставьте под окнами стулья, табуретки, диваны, если есть такая возможность, и обратите внимание на москитные сетки. Дети воспринимают сетку, как препятствие, как опору, как что-то, что их оберегает. Но малейшее прикосновение – и сетка выпадает вместе с ребёнком. Есть такие приёмы, есть в интернете, когда поперёк окна ставится такой жёсткий бордюрчик в виде заборчика или деревянного или металлического. И ребёнку ничего не угрожает, даже если на подоконник и хочет посмотреть в окно. Т.е. сетки москитной здесь недостаточно. Надо отнестись к этому внимательно. Потому что наши дети не должны падать в окна», – прокомментировала случившееся заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.