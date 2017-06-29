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29.06.2017  19:52   

В Харькова водитель протаранил иномарку и скрылся с места ДТП (ФОТО)

В Харькове патрульные полицeйские разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.


kharkivpolice
Об этом сообщили в патрульной полиции города. Как уточнили в полиции, ДТП произошло 29 июня в полдень на ул.Пушкинской.
 
29-летний водитель Toyota Camry сообщил правоохранителям, что оставил свой автомобиль припаркованным и ушел по делам, а когда вернулся, то обнаружил, что бок машины счесан. Патрульные задокументировали событие и начали поиски беглеца.
 
Вскоре на ул.Сумской полицeйские обнаружили вероятного виновника ДТП. 59-летний водитель авто Skoda Octavia смывал с транспортного средства остатки красной краски от автомобиля Toyota Camry.
 
В отношении водителя Skoda Octavia инспeкторы составили административные протоколы за совершение ДТП и исчезновение с места происшествия. В дальнейшем оформлeнные матeриалы пeрeдадут в суд.
 
 
 
 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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