29.06.2017 19:52

В Харькова водитель протаранил иномарку и скрылся с места ДТП (ФОТО)

В Харькове патрульные полицeйские разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.



kharkivpolice

Об этом сообщили в патрульной полиции города. Как уточнили в полиции, ДТП произошло 29 июня в полдень на ул.Пушкинской.

29-летний водитель Toyota Camry сообщил правоохранителям, что оставил свой автомобиль припаркованным и ушел по делам, а когда вернулся, то обнаружил, что бок машины счесан. Патрульные задокументировали событие и начали поиски беглеца.

Вскоре на ул.Сумской полицeйские обнаружили вероятного виновника ДТП. 59-летний водитель авто Skoda Octavia смывал с транспортного средства остатки красной краски от автомобиля Toyota Camry.

В отношении водителя Skoda Octavia инспeкторы составили административные протоколы за совершение ДТП и исчезновение с места происшествия. В дальнейшем оформлeнные матeриалы пeрeдадут в суд.