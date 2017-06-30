30.06.2017 09:44

Автомобиль с прицепом контрабандных товаров пробирался огородами в Россию

Автомобиль с прицепом без номерных знаков с грузом товаров народного потребления обнаружили вчера пограничники Харьковского отряда.



// Госпогранслужба

В ходе несения службы пограничники на направлении населенного пункта Строевка, в 5 метрах от линии государственной границы, обнаружили автомобиль «ЗАЗ» без регистрационных номерных знаков с прицепом. В нем находились большое количество товаров народного потребления, а именно - одежды в ассортименте. Водитель, заметив пограничников, которые приближались к автомобилю, исчез на территории России.



Сейчас транспортное средство вместе с грузом, сумма которого устанавливается, доставлен в пограничное подразделение, он будет передан работникам фискальной службы. Правоохранители ведут поиски лиц, возможно, причастных к указанной противоправной деятельности.



Также вчера пограничники отдела «Ольховатка» этого же отряда неподалеку н.п. Меловое задержали 30-летнего жителя города Волчанск. Он пытался незаконно переместить в Россию пять сумок с одеждой и ящик водки. Предварительная сумма оценки товара составила 20 000 гривен. Товары переданы в органы фискальной службы. Нарушитель задержан в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.