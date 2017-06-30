 
Главная Новости Криминал и происшествия СБУ задержала на взятке подполковника полиции
30.06.2017  08:41   

СБУ задержала на взятке подполковника полиции

Заместителя начальника одного из районных отделов полиции Харьковщины разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.


// СБУ

Полицейский чиновник ежемесячно сдирал 10000 гривен с местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками. В ответ «оборотень в погонах» обещало не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции.

Правоохранители задержали взяточника на пути домой после получения очередной ежемесячной дани.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия Сотрудника харьковского вуза поймали на взятке (ФОТО) 16.06 Криминал и происшествия Харьковский полицейский требовал деньги по ложному обвинению в вымогательстве (ФОТО) 12.06 Власть В одном из вузов Харьковщины брали взятки
 
 

Видео

Выпускники в гостях у Геннадия Кернеса. Харьковская молодежь побывала на экскурсии в горсовете
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 