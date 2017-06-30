30.06.2017 08:41

СБУ задержала на взятке подполковника полиции

Заместителя начальника одного из районных отделов полиции Харьковщины разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.



// СБУ

Полицейский чиновник ежемесячно сдирал 10000 гривен с местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками. В ответ «оборотень в погонах» обещало не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции.



Правоохранители задержали взяточника на пути домой после получения очередной ежемесячной дани.



Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.