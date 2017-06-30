СБУ задержала на взятке подполковника полиции

Заместителя начальника одного из районных отделов полиции Харьковщины разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.
Полицейский чиновник ежемесячно сдирал 10000 гривен с местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками. В ответ «оборотень в погонах» обещало не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции.
Правоохранители задержали взяточника на пути домой после получения очередной ежемесячной дани.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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