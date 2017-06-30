30.06.2017 10:22

В Харькове посреди улицы зарезали 55-летнюю женщину

Харьковские правоохранители разыскивают уличного нападающего, который убил женщину.



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Информация о происшествии на улице Беркоса поступила в Холодногорский отдел полиции 29 июня в 19:30.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, руководство отдела полиции, эксперты.

«В ходе проведения предварительной проверки установлено, что на потерпевшую было совершено нападение, когда она возвращалась домой. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом, забрал золотые изделия и сумку с личными вещами, телефоном и скрылся. От полученных травм женщина скончалась», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей.

В настоящее время копы принимают все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого.

Следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.