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30.06.2017  10:37   

Житель Харьковщины крал оградки с могил и менял на водку

Оперативники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 62-летнего жителя города Мерефа.


police.kharkov
Сообщение о повреждении четырех памятников своих родственников и похищении металлических изделий поступило в дежурную часть от 69-летней местной жительницы.
 
«Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался безработный 62-летний житель Мерефы. Следствием установлено, что злоумышленник причастен еще к 5 аналогичным преступлениям. Похищенные металлические изделия он сдавал в пункт приема металла, а полученные деньги тратил на водку», - рассказывают в пресс-службе ГУНП. 
 
Факт события правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  могила, оградка, кража, харьков
 
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