30.06.2017 11:28

Правоохранители задержали наркоторговца с оружием (ФОТО)

Злоумышленника разоблачили сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со старшим следователем Чугуевского отдела полиции под процессуальным руководством Чугуевской местной прокуратуры.



police.kharkov

Как рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности старший лейтенант полиции Анастасия Томилина, во время проведения санкционированного обыска на территории частного домовладения ранее судимого 52-летнего жителя поселка Веденка полицейские обнаружили и изъяли полимерный мешок с веществом растительного происхождения в сухом измельченном состоянии темно-зеленого цвета весом около 200 г и 14 пакетов весом около 70 граммов, самодельное устройство для потребления наркотического средства, пистолет-револьвер и деньги в сумме 1150 гривен и 500 долларов США.

Правоохранителям мужчина объяснил, что пакеты с растительным веществом принадлежат ему лично и являются каннабисом.

По информации официального сайта Организации Объединенных Наций по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, стоимость изъятого на «черном» рынке составляет около 13 500 гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.