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30.06.2017  09:53   

На остановке в трамвай влетела легковушка: пострадали пассажиры (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улий Плехановской и Молочной.


// Facebook

Об аварии на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«На остановке в районе перекрестка Плехановской и Молочной, во время высадки-посадки пассажиров в дверь трамвая влетело вот это вот на заграничных номерах», – написал он..

По информации Сидоренко пострадали четыре человека. Двух пассажиров – мужчину и женщину – госпитализировали.

Водитель и пассажир легковушки тоже пострадали.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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