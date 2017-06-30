30.06.2017 09:53

На остановке в трамвай влетела легковушка: пострадали пассажиры (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улий Плехановской и Молочной.



// Facebook

Об аварии на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.



«На остановке в районе перекрестка Плехановской и Молочной, во время высадки-посадки пассажиров в дверь трамвая влетело вот это вот на заграничных номерах», – написал он..



По информации Сидоренко пострадали четыре человека. Двух пассажиров – мужчину и женщину – госпитализировали.



Водитель и пассажир легковушки тоже пострадали.