На остановке в трамвай влетела легковушка: пострадали пассажиры (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улий Плехановской и Молочной.
Об аварии на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«На остановке в районе перекрестка Плехановской и Молочной, во время высадки-посадки пассажиров в дверь трамвая влетело вот это вот на заграничных номерах», – написал он..
По информации Сидоренко пострадали четыре человека. Двух пассажиров – мужчину и женщину – госпитализировали.
Водитель и пассажир легковушки тоже пострадали.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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