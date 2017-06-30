30.06.2017 11:55

Жуткое ДТП на Харьковщине: девушки сняли свою смерть в прямом эфире (ФОТО, ВИДЕО)

Стали известны подробности аварии под Харьковом, в которой погибли две девушки. Водитель и ее пассажир употребляли алкоголь и транслировали свою поездку в Instagram.



hyser.com.ua

В четверг, 29 июня, примерно в 03:00 в Изюме Харьковской области произошло ДТП, вследствие которого погибли 2 девушки.

В оперативной сводке Харьковской ОГА говорится, что 24-летняя девушка, управлявшая автомобилем, не справилась с управлением, допустила наезд на электроопору, после чего машина врезалась в дерево. В результате она и ее 16-летняя сестра погибли.

В ГУНП уточнили подробности ДТП - 16-летняя пассажирка BMW от полученных травм умерла на месте, 24-летняя девушка-водитель скончалась по дороге в больницу.

Во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Іnstagram. На видео видно, как они употребляют в машине алкоголь, который, вероятно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.

ФОТО:hyser.com.ua