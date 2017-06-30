Жуткое ДТП на Харьковщине: девушки сняли свою смерть в прямом эфире (ФОТО, ВИДЕО)

Стали известны подробности аварии под Харьковом, в которой погибли две девушки. Водитель и ее пассажир употребляли алкоголь и транслировали свою поездку в Instagram.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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давл.:
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