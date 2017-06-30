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30.06.2017  12:27   

Возле университета радиоэлектроники поймали на закладке драгдилера

Сеголня, 30 июня, около шести утра патрульные заметили возле одного из домов по Коломенской улице мужчину, который что-то прятал у забора.


// Патрульная полиция

Подъехав ближе, патрульные пытались расспросить у гражданина чем тот занимается, однако молодой человек, заметив полицейских, стал убегать.

На ходу гражданин выбрасывал из кармана небольшие пакеты.

Через 20 метров патрульные задержали беглеца.

Во время беседы с полицейскими 28-летний гражданин не объяснил своих действий.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского района и сотрудников отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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