30.06.2017 12:27

Возле университета радиоэлектроники поймали на закладке драгдилера

Сеголня, 30 июня, около шести утра патрульные заметили возле одного из домов по Коломенской улице мужчину, который что-то прятал у забора.



// Патрульная полиция

Подъехав ближе, патрульные пытались расспросить у гражданина чем тот занимается, однако молодой человек, заметив полицейских, стал убегать.

На ходу гражданин выбрасывал из кармана небольшие пакеты.

Через 20 метров патрульные задержали беглеца.

Во время беседы с полицейскими 28-летний гражданин не объяснил своих действий.



По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского района и сотрудников отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков.



