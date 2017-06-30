Возле университета радиоэлектроники поймали на закладке драгдилера

Сеголня, 30 июня, около шести утра патрульные заметили возле одного из домов по Коломенской улице мужчину, который что-то прятал у забора.
Подъехав ближе, патрульные пытались расспросить у гражданина чем тот занимается, однако молодой человек, заметив полицейских, стал убегать.
На ходу гражданин выбрасывал из кармана небольшие пакеты.
Через 20 метров патрульные задержали беглеца.
Во время беседы с полицейскими 28-летний гражданин не объяснил своих действий.
По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского района и сотрудников отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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