На Салтовке ВАЗ врезался в припаркованный автомобиль: водитель в неотложке (ФОТО)

Авария произошла около 10 часов вечера 29 июня на улице Василия Стуса (ранее – Механизаторская).
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2109 двигался по улице Стуса в сторону улицы Академика Павлова.
Во время движения по непонятным причинам водитель ВАЗа совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа.
Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
По информации очевидцев происшествия, водитель ВАЗа находился с признаками алкогольного опьянения.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
влажн.:
давл.:
ветер: