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30.06.2017  12:58   

На Салтовке ВАЗ врезался в припаркованный автомобиль: водитель в неотложке (ФОТО)

Авария произошла около 10 часов вечера 29 июня на улице Василия Стуса (ранее – Механизаторская).


// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2109 двигался по улице Стуса в сторону улицы Академика Павлова.

Во время движения по непонятным причинам водитель ВАЗа совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа.

Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

По информации очевидцев происшествия, водитель ВАЗа находился с признаками алкогольного опьянения.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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