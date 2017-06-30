30.06.2017 12:58

На Салтовке ВАЗ врезался в припаркованный автомобиль: водитель в неотложке (ФОТО)

Авария произошла около 10 часов вечера 29 июня на улице Василия Стуса (ранее – Механизаторская).



// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2109 двигался по улице Стуса в сторону улицы Академика Павлова.

Во время движения по непонятным причинам водитель ВАЗа совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW.



В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа.



Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



По информации очевидцев происшествия, водитель ВАЗа находился с признаками алкогольного опьянения.



ДТП оформляла следственно-оперативная группа.