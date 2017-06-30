Ураган в Купянском районе обесточил пять сел (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 30 июня Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 30 июня Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.