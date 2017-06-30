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30.06.2017  13:58   

Ураган в Купянском районе обесточил пять сел (ВИДЕО)

Вечером 29 июня в Купянском районе прошел дождь с сильным ветром.


NewsRoom

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, поваленными деревьями были повреждены отдельные линии электропередачи.

По состоянию на 7:00 30 июня полностью обесточены села Подолы, Кучеровка и Глушковка, частично обесточены села Новоосиново и Грушевка.

Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий стихии.

Ликвидировать последствия аварии обещают до конца дня.

Тэги:  непогода, ураган, харьков
 
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