Ураган в Купянском районе обесточил пять сел (ВИДЕО)

Вечером 29 июня в Купянском районе прошел дождь с сильным ветром.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, поваленными деревьями были повреждены отдельные линии электропередачи.
По состоянию на 7:00 30 июня полностью обесточены села Подолы, Кучеровка и Глушковка, частично обесточены села Новоосиново и Грушевка.
Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий стихии.
Ликвидировать последствия аварии обещают до конца дня.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
влажн.:
давл.:
ветер: