Под Харьковом в ДТП погиб велосипедист

Авария произошла около 10.40 26 июня на автотрассе Харьков - Липцы.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, на улице Центральной села Черкасские Тишки водитель автомобиля «ВАЗ 2105» совершил наезд на велосипедиста.
От удара велосипедиста отбросило на автомобиль «Мазда», который двигался во встречном направлении.
От полученных травм велосипедист - мужчина 1935 года рождения - погиб на месте происшествия.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
влажн.:
давл.:
ветер: