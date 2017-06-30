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30.06.2017  14:21   

Под Харьковом в ДТП погиб велосипедист

Авария произошла около 10.40 26 июня на автотрассе Харьков - Липцы.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, на улице Центральной села Черкасские Тишки водитель автомобиля «ВАЗ 2105» совершил наезд на велосипедиста.

От удара велосипедиста отбросило на автомобиль «Мазда», который двигался во встречном направлении.

От полученных травм велосипедист - мужчина 1935 года рождения - погиб на месте происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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