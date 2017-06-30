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30.06.2017  14:43   

На блокпосту в автомобиле иностранца нашли оружие

На Харьковщине полицейские обнаружили очередной факт незаконной перевозки оружия.


// sai.gov.ua

На днях, в половине шестого утра, во время надзора за дорожным движением, работники полиции на стационарном посту полиции «Валки» остановили автомобиль «Лексус» под управлением 40-летнего водителя, иностранца.

При проведении поверхностного осмотра салона автомобиля правоохранители обнаружили пистолет без соответствующих документов.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.

Источник:   Управление безопасности дорожного движения
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
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