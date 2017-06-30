На блокпосту в автомобиле иностранца нашли оружие

На Харьковщине полицейские обнаружили очередной факт незаконной перевозки оружия.
На днях, в половине шестого утра, во время надзора за дорожным движением, работники полиции на стационарном посту полиции «Валки» остановили автомобиль «Лексус» под управлением 40-летнего водителя, иностранца.
При проведении поверхностного осмотра салона автомобиля правоохранители обнаружили пистолет без соответствующих документов.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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