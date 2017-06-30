30.06.2017 15:48

Студентку задушили сетевым шнуром за нежелание занять денег (ВИДЕО, ФОТО)

Харьковчанина, который убил студентку, задержали на территории Хмельницкой области. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.



// Нацполиция

Напомним, 27 июня в 12:40 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района обнаружено тело студентки харьковского колледжа.



На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире находится тело 22-летней уроженки Донецкой области.



Девушку обнаружил владелец квартиры, которую она арендовала, после того, как студентка прекратила выходить на связь. По заключению экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Основянского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска в кратчайшие сроки был задержан 20-летний житель Харькова, который обоснованно подозревается в содеянном», - рассказала начальник следственного отдела Основянского отдела полиции Елена Хивренко.



Как пояснил задержанный, он пришел к своей знакомой, чтобы одолжить денег, но она отказала. Он рассердился и начал душить девушку кабелем. После того, как она прекратила подавать признаки жизни, снял с нее золотые украшения и покинул место происшествия. В этот же день злоумышленник сдал золото в ломбард и выехал за пределы города.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.



