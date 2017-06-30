Студентку задушили сетевым шнуром за нежелание занять денег (ВИДЕО, ФОТО)

Харьковчанина, который убил студентку, задержали на территории Хмельницкой области. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
Напомним, 27 июня в 12:40 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района обнаружено тело студентки харьковского колледжа.
На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире находится тело 22-летней уроженки Донецкой области.
Девушку обнаружил владелец квартиры, которую она арендовала, после того, как студентка прекратила выходить на связь. По заключению экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Основянского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска в кратчайшие сроки был задержан 20-летний житель Харькова, который обоснованно подозревается в содеянном», - рассказала начальник следственного отдела Основянского отдела полиции Елена Хивренко.
Как пояснил задержанный, он пришел к своей знакомой, чтобы одолжить денег, но она отказала. Он рассердился и начал душить девушку кабелем. После того, как она прекратила подавать признаки жизни, снял с нее золотые украшения и покинул место происшествия. В этот же день злоумышленник сдал золото в ломбард и выехал за пределы города.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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