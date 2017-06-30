30.06.2017 19:09

Водитель грузовика сбил велосипедиста на Салтовке и скрылся с места ДТП

Правоохранители разыскали злоумышленника.



// УБДД

Авария произошла 26 июня, в 15.40, на Юбилейном проспекте.



Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 27-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.



В результате происшествия пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.



В ходе проведения розыскных мероприятий работниками УПД ГУНП в Харьковской области была установлена ​​личность 44-летнего харьковчанина, водителя грузовика «ГАЗ», который в содеянном сознался.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.