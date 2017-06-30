 
Главная Новости Криминал и происшествия Водитель грузовика сбил велосипедиста на Салтовке и скрылся с места ДТП
30.06.2017  19:09   

Водитель грузовика сбил велосипедиста на Салтовке и скрылся с места ДТП

Правоохранители разыскали злоумышленника.


// УБДД

Авария произошла 26 июня, в 15.40, на Юбилейном проспекте.

Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 27-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.

В результате происшествия пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В ходе проведения розыскных мероприятий работниками УПД ГУНП в Харьковской области была установлена ​​личность 44-летнего харьковчанина, водителя грузовика «ГАЗ», который в содеянном сознался.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Источник:   УБДД
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия Под Харьковом в ДТП погиб велосипедист 30.06 Криминал и происшествия На остановке в трамвай влетела легковушка: есть пострадавшие (Обновлено, ФОТО) 30.06 Криминал и происшествия На Салтовке ВАЗ врезался в припаркованный автомобиль: водитель в неотложке (ФОТО)
 
 

Видео

Харьковчане обозначили мэру более 170 проблемных вопросов. Личный приём в ХНУ строительства и архитектуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 