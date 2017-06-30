Водитель грузовика сбил велосипедиста на Салтовке и скрылся с места ДТП

Правоохранители разыскали злоумышленника.
Авария произошла 26 июня, в 15.40, на Юбилейном проспекте.
Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 27-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.
В результате происшествия пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
В ходе проведения розыскных мероприятий работниками УПД ГУНП в Харьковской области была установлена личность 44-летнего харьковчанина, водителя грузовика «ГАЗ», который в содеянном сознался.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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