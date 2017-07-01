01.07.2017 15:23

Харьковские копы задержали двух дезертиров

Патрульные обнаружили двух дезертиров, которые самовольно покинули одну из воинских частей Харькова.



kharkivpolice

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 30 июня около 23.00 экипаж полиции получил вызов о том, что якобы в одном из супермаркетов города неизвестный похитил продовольственные товары. Патруль вызвали на улицу Энгельса. Прибыв по указанному адресу, патрульные увидели молодого человека, которого заявитель подозревал в краже. Правоохранители пригласили гражданина в Холодногорский отдел полиции, где в соответствии с законом Украины «О Национальной полиции» провели поверхностную проверку.

В результате осмотра у мужчины обнаружили похищенные в супермаркете товары и мобильный телефон фирмы Meizu. Проверив IMEI-код телефона, полицейские выяснили, что мобильный разыскивается Геническим отделом полиции Херсонской области.

При проверке личности доставленного мужчины полицейские обнаружили, что последний находится в розыске военной прокуратурой за дeзертирство - гражданин самовольно покинул одну из воинских частей Харькова.

Кроме этого, выяснилось, что бежал человек от армейской службы не один, а вместе с товарищем, который сейчас скрывается. Задержанный признался полицейским, где находится его знакомый.

Прибыв по указанному адресу, патрульные разыскали второго беглеца, которого в последующем доставили в отдел полиции.

Мужчин передали сотрудникам военной прокуратуры.