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01.07.2017  15:23   

Харьковские копы задержали двух дезертиров

Патрульные обнаружили двух дезертиров, которые самовольно покинули одну из воинских частей Харькова.


kharkivpolice
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 30 июня около 23.00 экипаж полиции получил вызов о том, что якобы в одном из супермаркетов города неизвестный похитил продовольственные товары. Патруль вызвали на улицу Энгельса. Прибыв по указанному адресу, патрульные увидели молодого человека, которого заявитель подозревал в краже. Правоохранители пригласили гражданина в Холодногорский отдел полиции, где в соответствии с законом Украины «О Национальной полиции» провели поверхностную проверку.
 
В результате осмотра у мужчины обнаружили похищенные в супермаркете товары и мобильный телефон фирмы Meizu. Проверив IMEI-код телефона, полицейские выяснили, что мобильный разыскивается Геническим отделом полиции Херсонской области.
 
При проверке личности доставленного мужчины полицейские обнаружили, что последний находится в розыске военной прокуратурой за дeзертирство - гражданин самовольно покинул одну из воинских частей Харькова.
 
Кроме этого, выяснилось, что бежал человек от армейской службы не один, а вместе с товарищем, который сейчас скрывается. Задержанный признался полицейским, где находится его знакомый.
 
Прибыв по указанному адресу, патрульные разыскали второго беглеца, которого в последующем доставили в отдел полиции.
 
Мужчин передали сотрудникам военной прокуратуры.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  беглецы, полиция, харьков
 
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