01.07.2017 14:37

В Харькове пропала молодая мама с детьми (ФОТО)

30 июня они вышли из дома по улице Ярослава Мудрого, 38 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.



// vk.com

Киевским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области разыскиваются без вести пропавшие Рауфова Зарина Сафаралиевна 1994 года рождения уроженка РФ, Белгородской области города Валуйки. Вместе с ней пропали ее дочери Хаммуд Алиса Алиевна 2010 года рождения и Хаммуд Амира Алиевна 2012 года рождения.

Также пропал ее сын Хаммуд Адам Алиевич 2013 года рождения и ее мать Рауфова Лилия Федоровна 1968 года рождения, которые 30 июня вышли из дома по улице Ярослава Мудрого 38 и до настоящего времени не вернулись.

На вид Рауфовой Зарине Сафаралиевне 20-22 года, худощавого телосложения, волосы черные, рост примерно 165 см, была одета в блузку белого цвета и белые шорты. При себе имела паспорт гражданки Украины на свое имя и документы на детей для выезда за границу.

«При установлении местонахождения без вести пропавших просим безотлагательно сообщить по телефонам (057) 705-99-95, (057) 705-99-92, 093-147-13-79, 102 или другими доступными способами», - говорят правоохранители.