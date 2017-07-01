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01.07.2017  14:37   

В Харькове пропала молодая мама с детьми (ФОТО)

30 июня они вышли из дома по улице Ярослава Мудрого, 38 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.


// vk.com
Киевским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области разыскиваются без вести пропавшие Рауфова Зарина Сафаралиевна 1994 года рождения уроженка РФ, Белгородской области города Валуйки. Вместе с ней пропали ее дочери Хаммуд Алиса Алиевна 2010 года рождения и Хаммуд Амира Алиевна 2012 года рождения.
 
Также пропал ее сын Хаммуд Адам Алиевич 2013 года рождения и ее мать Рауфова Лилия Федоровна 1968 года рождения, которые 30 июня вышли из дома по улице Ярослава Мудрого 38 и до настоящего времени не вернулись.
 
На вид Рауфовой Зарине Сафаралиевне 20-22 года, худощавого телосложения, волосы черные, рост примерно 165 см, была одета в блузку белого цвета и белые шорты.  При себе имела паспорт гражданки Украины на свое имя и документы на детей для выезда за границу.
 
«При установлении местонахождения без вести пропавших просим безотлагательно сообщить по телефонам (057) 705-99-95, (057) 705-99-92, 093-147-13-79, 102 или другими доступными способами», - говорят правоохранители. 
 
Тэги:  розыск, мать, дети, харьков
 
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