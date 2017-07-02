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02.07.2017  14:30   

Жителя села под Харьковом обвиняют в растлении маленькой девочки

Инцидент произошел в Дергачевском районе. Для установления всех обстоятельств произошедшего 40-летнего жителя села Цуповка доставили в отдел полиции.


rian.com.ua
О событии, которое произошло 1 июля в 16:00, в полицию сообщила 26-летняя женщина. Она рассказала, что сосед посадил на руки ее 6-летнюю дочь и начал щупать ребенка под юбкой.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  растление, ребенок, полиция харьков
 
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