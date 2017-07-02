02.07.2017 14:30

Жителя села под Харьковом обвиняют в растлении маленькой девочки

Инцидент произошел в Дергачевском районе. Для установления всех обстоятельств произошедшего 40-летнего жителя села Цуповка доставили в отдел полиции.



rian.com.ua

О событии, которое произошло 1 июля в 16:00, в полицию сообщила 26-летняя женщина. Она рассказала, что сосед посадил на руки ее 6-летнюю дочь и начал щупать ребенка под юбкой.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.