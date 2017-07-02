02.07.2017 16:09

В поселке под Харьковом бандиты избили и ограбили пенсионеров

1 июля в 02:30 двое мужчин и одна женщина, в медицинских масках проникли в дом, связали хозяев скотчем, завладели деньгами в сумме 7500 гривен и скрылись.



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Хозяев дома нашла связанными их дочь и сразу сообщила в Валковский отдел полиции и медикам.

81-летних пенсионеров с многочисленными ушибами бригада скорой медицинской помощи доставила в Валковскую больницу.

«Для выяснения обстоятельств в поселок Перекоп выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и изъяли вещественные доказательства. На поиски злоумышленников ориентированы наряды патрульной полиции, управления полиции охраны и соседние отделы полиции», - сообщили в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.