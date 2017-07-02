В поселке под Харьковом бандиты избили и ограбили пенсионеров

1 июля в 02:30 двое мужчин и одна женщина, в медицинских масках проникли в дом, связали хозяев скотчем, завладели деньгами в сумме 7500 гривен и скрылись.
Обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим.
Июль начнется жаркими выходными, в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Ежегодно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота.
влажн.:
давл.:
ветер: