03.07.2017 09:43

14-летняя харьковчанка провела ночь с иностранцем

Правоохранители Харькова проводят проверку по факту развращения несовершеннолетней харьковчанки иностранцем.



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О происшествии в Шевченковский отдел полиции сообщила 31-летняя мать девочки. Женщина рассказала, что 28-летний гражданин другого государства совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.



Как выяснилось, накануне женщина обращалась в Киевский отдел полиции с заявлением об исчезновении девушки. Несовершеннолетняя ушла из дома и выключила телефон. Правоохранители разыскали беглянку уже через несколько часов. Последняя пошла к своему парню и все время находилась у него.



После того, как мать узнала о том, что между молодым парнем и ее дочерью произошли интимные отношения, решила обратиться в полицию с соответствующим заявлением.



Предварительно правоохранители установили, что молодые люди познакомились в одной из социальных сетей. После чего решили встретиться в арендованной квартире одного из домов на улице Целиноградской.



В настоящее время для установления всех обстоятельств следователем открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и назначено ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.