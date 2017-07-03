На Новых Домах насмерть сбили пешехода

Авария произошла около часа ночи 2 июля на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Героев Сталинграда.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, автобус «ЛАЗ-695» совершил наезд на мужчину, 1968 года рождения.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: