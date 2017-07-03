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03.07.2017  10:30   

На Новых Домах насмерть сбили пешехода

Авария произошла около часа ночи 2 июля на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Героев Сталинграда.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, автобус «ЛАЗ-695» совершил наезд на мужчину, 1968 года рождения.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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