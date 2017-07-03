03.07.2017 10:30

На Новых Домах насмерть сбили пешехода

Авария произошла около часа ночи 2 июля на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Героев Сталинграда.



// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, автобус «ЛАЗ-695» совершил наезд на мужчину, 1968 года рождения.



Пострадавший от полученных травм скончался на месте.