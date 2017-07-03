03.07.2017 11:28

Наркосбытчик попался на продаже очередной дозы

Работники Холодногорского отдела полиции пресекли преступную деятельность 22-летнего харьковчанина.



// Нацполиция

Парень был задержан при продаже очередной наркотической дозы, сообщили в Нацполиции.



Правоохранители изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения в измельченной состоянии - коноплей, около 5 граммов и деньги за сбыт.



Во время проведения осмотра квартиры наркоторговца работники полиции выявили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии весом около 1 кг, а также устройство для курения.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются.