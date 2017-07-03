Наркосбытчик попался на продаже очередной дозы

Работники Холодногорского отдела полиции пресекли преступную деятельность 22-летнего харьковчанина.
Парень был задержан при продаже очередной наркотической дозы, сообщили в Нацполиции.
Правоохранители изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения в измельченной состоянии - коноплей, около 5 граммов и деньги за сбыт.
Во время проведения осмотра квартиры наркоторговца работники полиции выявили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии весом около 1 кг, а также устройство для курения.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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