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03.07.2017  11:28   

Наркосбытчик попался на продаже очередной дозы

Работники Холодногорского отдела полиции пресекли преступную деятельность 22-летнего харьковчанина.


// Нацполиция

Парень был задержан при продаже очередной наркотической дозы, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения в измельченной состоянии - коноплей, около 5 граммов и деньги за сбыт.

Во время проведения осмотра квартиры наркоторговца работники полиции выявили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии весом около 1 кг, а также устройство для курения.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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