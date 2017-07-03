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03.07.2017  11:15   

На Харьковщине пьяные квартиранты забили насмерть хозяина жилья

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 1 июля в 22:10 от фельдшера больницы.


Depo.ua
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что после совместного распития спиртных напитков между хозяином жилья и двумя жителями других областей 29 и 27 лет, которым он сдавал комнату, возникла ссора, которая переросла в драку. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина скончался.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали злоумышленников.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  квартиранты, убийство, харьков
 
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