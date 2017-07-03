В кафе возле Ботсада взорвалась фритюрница

Возгорание произошло утром 3 июля в кафе ТЦ «Движение», что на улице Отакара Яроша, 18д.
Получив сообщение о возгорании в 10:24, на тушение выезжало два подразделения ГСЧС на автоцистернах и автолестница.
На момент прибытия спасателей стало известно, что в цокольном этаже на кухне кафе произошла вспышка и дальнейшее горение подсолнечного масла во фритюрнице.
В результате вспышки горящая масло вышла за пределы оборудования и разлилась на площадь около 0,5 кв. м.
В пределах этой площади спасатели уже в 10:36 локализовали пожар, а в 10:52 - полностью его ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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