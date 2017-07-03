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03.07.2017  15:03   

В кафе возле Ботсада взорвалась фритюрница

Возгорание произошло утром 3 июля в кафе ТЦ «Движение», что на улице Отакара Яроша, 18д.


// ГСЧС

Получив сообщение о возгорании в 10:24, на тушение выезжало два подразделения ГСЧС на автоцистернах и автолестница.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в цокольном этаже на кухне кафе произошла вспышка и дальнейшее горение подсолнечного масла во фритюрнице.

В результате вспышки горящая масло вышла за пределы оборудования и разлилась на площадь около 0,5 кв. м.

В пределах этой площади спасатели уже в 10:36 локализовали пожар, а в 10:52 - полностью его ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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