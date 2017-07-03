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03.07.2017  15:28   

Ревнивый харьковчанин избил приятеля ножкой от стола

Пострадавший находится в неконтантном состоянии в больнице.


// Нацполиция

Как сообщили в полиции, 28-летний харьковчанин находился в гостях у знакомых, где распивал спиртное.

Во время внезапной ссоры, из-за ревности к своей 33-летней сожительницы, возмущенный 52-летний хозяин жилья схватил ножку от стула и начал бить гостя.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Злоумышленника задержали сотрудники Немышлянского отдела полиции.

По факту избиения мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
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