Ревнивый харьковчанин избил приятеля ножкой от стола

Пострадавший находится в неконтантном состоянии в больнице.
Как сообщили в полиции, 28-летний харьковчанин находился в гостях у знакомых, где распивал спиртное.
Во время внезапной ссоры, из-за ревности к своей 33-летней сожительницы, возмущенный 52-летний хозяин жилья схватил ножку от стула и начал бить гостя.
Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.
Злоумышленника задержали сотрудники Немышлянского отдела полиции.
По факту избиения мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: