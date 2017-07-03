03.07.2017 16:30

Мужчина утонул в Северском Донце во время купания

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Змиевского отдела полиции 2 июля в 19:35.



// Нацполиция

35-летний житель района сообщил, что во время купания в реке Северский Донец вблизи села Нижний Бишкинь утонул его 48-летний знакомый. Со слов очевидцев, мужчина зашел в воду и исчез.



Правоохранители изъяли вещи утонувшего, которые находились на берегу реки, и проинформировали о происшествии спасательно-водолазную службу ГСЧС. Через некоторое время водолазы обнаружили тело мужчины на дне реки Северский Донец.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проверка всех обстоятельств продолжается.