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03.07.2017  16:30   

Мужчина утонул в Северском Донце во время купания

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Змиевского отдела полиции 2 июля в 19:35.


// Нацполиция

 35-летний житель района сообщил, что во время купания в реке Северский Донец вблизи села Нижний Бишкинь утонул его 48-летний знакомый. Со слов очевидцев, мужчина зашел в воду и исчез.

Правоохранители изъяли вещи утонувшего, которые находились на берегу реки, и проинформировали о происшествии спасательно-водолазную службу ГСЧС. Через некоторое время водолазы обнаружили тело мужчины на дне реки Северский Донец.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проверка всех обстоятельств продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
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