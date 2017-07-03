Мужчина утонул в Северском Донце во время купания

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Змиевского отдела полиции 2 июля в 19:35.
35-летний житель района сообщил, что во время купания в реке Северский Донец вблизи села Нижний Бишкинь утонул его 48-летний знакомый. Со слов очевидцев, мужчина зашел в воду и исчез.
Правоохранители изъяли вещи утонувшего, которые находились на берегу реки, и проинформировали о происшествии спасательно-водолазную службу ГСЧС. Через некоторое время водолазы обнаружили тело мужчины на дне реки Северский Донец.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проверка всех обстоятельств продолжается.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
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