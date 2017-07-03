На Гоптовке задержали боевика из Донбасса (ВИДЕО)

Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина, у которого было два паспорта - гражданина Украины и гражданина России и который, скорее всего, причастен к российским бандформирований.
Во время прохождения пограничного контроля мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. Однако при этом поведение 59-летнего мужчины было заметно нервничает. Поэтому в дальнейшем погранично-таможенная смотровая группа проверила его сумку с вещами, среди которых обнаружила еще и внутренний паспорт гражданина РФ, фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, среди вещей был ноутбук с видео, на котором зафиксировано расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.
По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали гражданина вместе с находкой.
В СБУ и Нацполиции направлено уведомление для внесения в Едрей об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (Создание террористической группы, организации) и ст. 338 УК (Надругательство над госсимволикой). Сейчас фильтрационные мероприятия продолжаются.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: