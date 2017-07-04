На Плехановской сбили пешехода

Авария произошла 3 июля около 20.15на улице Плехановской, 25.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21093 совершил наезд на пешехода.
В рeзультатах происшествия пострадал 25-летний мужчина, которого госпитализировали мeдики.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
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