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04.07.2017  09:36   

На Плехановской сбили пешехода

Авария произошла 3 июля около 20.15на улице Плехановской, 25.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21093 совершил наезд на пешехода.

В рeзультатах происшествия пострадал 25-летний мужчина, которого госпитализировали мeдики.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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