Подростки отравились водкой, которую им купил односельчанин

Парни находятся в реанимационном отделении Чугуевской больницы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Вчера в 17:00 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставлении в больницу двух 14-летних мальчиков в тяжелом состоянии.
Работниками полиции предварительно установлено, что подростки отравились спиртным, а именно водкой, которую им купил односельчанин.
В отношении родителей составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
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