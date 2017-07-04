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04.07.2017  10:10   

Подростки отравились водкой, которую им купил односельчанин

Парни находятся в реанимационном отделении Чугуевской больницы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.


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Вчера в 17:00 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставлении в больницу двух 14-летних мальчиков в тяжелом состоянии.

Работниками полиции предварительно установлено, что подростки отравились спиртным, а именно водкой, которую им купил односельчанин.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  отравление, полиция, харьков
 
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