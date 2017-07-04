04.07.2017 11:31

В Саржином яру нашли боеприпасы (ФОТО)

Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружил прохожий и сообщил в полицию.



// Патрульная полиция

3 июля около 17 часов экипаж патрульной полиции получил вызов от оператора 102 о выявлении боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Саржиного Яра.



Прибыв на место, патрульные действительно увидели несколько десятков патронов из под различных типов стрелкового оружия.



Инспeкторы огородили место знаходжeння боеприпасов и охраняли опасную находку до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников.