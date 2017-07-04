В Саржином яру нашли боеприпасы (ФОТО)

Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружил прохожий и сообщил в полицию.
3 июля около 17 часов экипаж патрульной полиции получил вызов от оператора 102 о выявлении боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Саржиного Яра.
Прибыв на место, патрульные действительно увидели несколько десятков патронов из под различных типов стрелкового оружия.
Инспeкторы огородили место знаходжeння боеприпасов и охраняли опасную находку до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников.
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