 
Главная Новости Криминал и происшествия В Саржином яру нашли боеприпасы (ФОТО)
04.07.2017  11:31   

В Саржином яру нашли боеприпасы (ФОТО)

Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружил прохожий и сообщил в полицию.


// Патрульная полиция

3 июля около 17 часов экипаж патрульной полиции получил вызов от оператора 102 о выявлении боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Саржиного Яра.

Прибыв на место, патрульные действительно увидели несколько десятков патронов из под различных типов стрелкового оружия.

Инспeкторы огородили место знаходжeння боеприпасов и охраняли опасную находку до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников.

Тэги:  снаряд, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Криминал и происшествия На дне реки нашли взрывоопасный предмет 16.06 Криминал и происшествия В саду Шевченко нашли артиллерийскую мину и гранату (Обновлено, ФОТО)   12.06 Криминал и происшествия На Алексеевке нашли противотанковую мину и ручную гранату
 
 

Видео

Дело голое! В материалах дела нет никаких вещественных доказательств - адвокаты Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 