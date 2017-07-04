Ночью на Салтовке сгорела припаркованная у дома BMW

Возгорание произошло около двух часов ночи 4 июля на улице Познанской, около 24-этажки.
Прибыв по указанному адресу, патрульные выяснили, что горит автомобиль марки BMW.
Также на место происшествия прибыли сотрудники ДСНС, которые быстро локализовали пожар.
Полисменам удалось установить владельца авто.
Для выяснения обстоятельств возгорания автомобиля на место вызвали следственно-оперативную группу.
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