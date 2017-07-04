04.07.2017 11:03

Крупный пожар на предприятии по перегонке нефтепродуктов под Харьковом (ФОТО)

Вечером 3 июля на произошел пожар предприятии по переработке нефтепродуктов в поселке Березовка Золочевского района.



// ГСЧС

Спасателей в 19:58 вызвали случайные свидетели, которые увидели большое зарево.

Когда к месту вызова прибыли спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части по охране поселка Березовка, стало известно, что очаг пожара находится в технической емкости с мазутом объемом 20 куб.м.

Из его технологических отверстий вырывалось пламя и происходила утечка горючей жидкости. Эта жидкость разлилась и горела на площади 150 кв.м. Существовала угроза выброса нефтепродуктов.

Кроме этого, вокруг горящей емкости была нескошенная сухая трава, которая тоже начала гореть.

Фронт пламени распространился на место хранения пластиковых емкостей объемом 1 куб.м. и 200-т литровых металлических бочек с мазутом, которые находились под открытым небом.

На момент прибытия подразделений ГСЧС горели 6 пластиковых емкостей и 15 бочек в 5-ти ячейках на общей площади 110 кв.м.



Учитывая данные обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в процессе пожаротушения принимали участие 6 единиц пожарно-спасательной техники подразделений ГСЧС из поселка Березовка., Дергачей и Харькова и 23 человека личного состава. Также были задействованы волонтеры добровольной пожарной команды комбината «Рассвет» и приспособлена для целей пожаротушения техника предприятия «Довжик».

В 21:28 пожар был локализован – распространение огня прекращено, угроза взрыва или выброса нефтепродуктов ликвидирована.



В дальнейшем проводилось охлаждение резервуаров, чтобы предотвратить новые вспышки. Окончательная ликвидация последствий пожара состоялась в 00:54.



Спасателям необходимо постоянно охлаждать цистерны, чтобы предотвратить повторное вспышки горючего вещества.



Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.