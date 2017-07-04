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04.07.2017  11:45   

ДТП на выезде из Харькова: водитель попала в нетложку

Аваория произошла около 11:00 3 июля на перекрестке Окружной дороги и Салтовского шоссе.


// Патрульная полиция

Прибыв на место, патрульные выяснили, что водитель Ford Transit направляясь по Салтовскому Шоссе, на перекрестке с Окружной дорогой допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Volt, который двигался со стороны поселка Старый Салтова в сторону Окружной дороги.

В результате столкновения пострадала водитель Chevrolet, она была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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