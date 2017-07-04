04.07.2017 11:45

ДТП на выезде из Харькова: водитель попала в нетложку

Аваория произошла около 11:00 3 июля на перекрестке Окружной дороги и Салтовского шоссе.



// Патрульная полиция

Прибыв на место, патрульные выяснили, что водитель Ford Transit направляясь по Салтовскому Шоссе, на перекрестке с Окружной дорогой допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Volt, который двигался со стороны поселка Старый Салтова в сторону Окружной дороги.

В результате столкновения пострадала водитель Chevrolet, она была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.