ДТП на выезде из Харькова: водитель попала в нетложку

Аваория произошла около 11:00 3 июля на перекрестке Окружной дороги и Салтовского шоссе.
Прибыв на место, патрульные выяснили, что водитель Ford Transit направляясь по Салтовскому Шоссе, на перекрестке с Окружной дорогой допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Volt, который двигался со стороны поселка Старый Салтова в сторону Окружной дороги.
В результате столкновения пострадала водитель Chevrolet, она была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
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